Nuovi lavori lungo le vie di Udine: ecco come cambierà la viabilità

UDINE – La viabilità cambia ancora in città. Da mercoledì 11 a venerdì 13 novembre, in vicolo Sillio, largo dei Pecile e via Girardini la circolazione veicolare subirà delle modifiche per il rifacimento della pavimentazione conseguente ai lavori di manutenzione del collettore fognario. Nello specifico, in vicolo Sillio saranno istituiti il divieto di fermata per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella consentita, su ambo i lati della carreggiata nel tratto antistante il fabbricato distinto dal civico 12 e il divieto di transito. I veicoli verranno di conseguenza fatti proseguire lungo via dei Rizzani. Sarà inoltre posizionato un pannello recante la dicitura “Escluso residenti” in corrispondenza dell’area d’intersezione con via dei Rizzani e piazza S. Cristoforo. Sarà inoltre istituito il doppio senso di circolazione, la quale avverrà a velocità particolarmente moderata e tramite eventuale ausilio di personale della ditta, nei tratti interessati dalla chiusura. In largo dei Pecile e via Girardini.

Variazioni sono prevista, il 12 novembre, anche in via della Prefettura e via Vittorio Veneto. Dalle 7.30 alle 18, lungo la via saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo, con zona a rimozione coatta per ogni categoria di veicoli su ambo i lati, nel tratto antistante il civico 14 (nell’area interessata dalle operazioni) e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli, nel tratto compreso tra via Piave e via Lovaria. I veicoli verranno di conseguenza fatti proseguire lungo via Piave. In via Vittorio Veneto (tratto tra via Gorghi e piazza Duomo) sarà istituito il doppio senso di circolazione, con conseguente sospensione del regime di corsia riservata esclusivamente ai mezzi pubblici.

Inoltre, dal 13 al 20 novembre, in via del Vascello e in via G.B. Tiepolo saranno istituiti il divieto di sosta, con zona a rimozione coatta, per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata.