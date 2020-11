Ricerca e industria: approvata la graduatoria del bando regionale Por Fesr

FVG – E’ stata approvata la graduatoria del bando regionale Por Fesr 2014-2020 – Attività 1.2.a.2, destinato all’incentivazione dell’industrializzazione dei risultati della ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese delle aree di specializzazione agroalimentare, sistema casa, metalmeccanica, tecnologie marittime e smart health. Le risorse complessivamente stanziate hanno permesso il pieno soddisfacimento della graduatoria, con il finanziamento di tutte le istanze ammesse a fronte di un contributo complessivamente assegnato pari a 4.656.995,92 euro. E’ possibile, per i beneficiari, richiedere l’anticipazione del contributo fino ad un massimo del 70%.

“Questo riparto – ha commentato l’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini – rappresenta un ulteriore passo concreto che l’Amministrazione del Friuli Venezia Giulia compie in favore delle nostre imprese, il tutto nel pieno rispetto delle tempistiche che ci eravamo prefissati grazie all’efficienza dimostrata ancora una volta dalla direzione Attività produttive. Nonostante il periodo di emergenza non abbiamo mai perso di vista l’accompagnamento delle aziende regionali verso lo scenario futuro che sappia guardare oltre questa fase, per farci trovare pronti alla vera ripresa che ci auguriamo tutti possa arrivare prima possibile”.