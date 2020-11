Cominciata la sanificazione dei portici di Palazzo D’Aronco

UDINE – Sono iniziate le operazioni di sanificazione dei portici di Palazzo D’Aronco. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria che prevede la pulizia in profondità della pavimentazione, delle colonne e delle pareti dell’edificio attraverso l’utilizzo di detersivi alcalini e di un getto di acqua bollente. Le parti interessate dall’intervento saranno anche oggetto di un trattamento protettivo. A occuparsene la ditta Montina di Pavia di Udine.

“Questo intervento – ha commentato il sindaco di Udine, Pietro Fontanini – non ha solo lo scopo di proteggere il palazzo comunale dalla sporcizia che si accumula inevitabilmente col passare del tempo e, in certi casi, anche a causa della scarsa educazione di alcuni (e penso alle gomme da masticare che vengono gettate al suolo e rimangono attaccate alla pavimentazione) ma anche la funzione di sanificare un’area centrale, e per questo molto frequentata, in un momento delicato dal punto di vista sanitario come quello che stiamo attraversando. Invito i cittadini a rispettare e aiutarci a far rispettare il nostro patrimonio architettonico da eventuali comportamenti incivili perché si tratta di beni che appartengono alla collettività. Desidero infine ringraziare a nome dell’intera cittadinanza la ditta Montina di Pavia di Udine che ha deciso di sua iniziativa di farsi carico gratuitamente del trattamento protettivo della pavimentazione dimostrando non solo un forte radicamento nel nostro territorio ma anche di essere propositiva e attivamente partecipe della vita della nostra città, che del Friuli è la Capitale e il baricentro economico e culturale”. I lavori dureranno dai dieci ai quindici giorni lavorativi.