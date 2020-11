Rischio idrogeologico: dalla Regione 5,3 milioni di euro per gli interventi urgenti

FVG – Ammontano a 5,3 milioni di euro le risorse che la Regione potrà utilizzare per compiere alcuni interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Difesa dell’ambiente Fabio Scoccimarro, ha approvato nella seduta odierna la bozza del Terzo atto integrativo dell’accordo di programma 2011 predisposta dal ministero dell’Ambiente finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico in Friuli Venezia Giulia. L’approvazione di questo atto dà il via libera al trasferimento di risorse alla Regione e al contestuale avvio di tre interventi.

Nello specifico, a Tolmezzo si procederà alle opere per la prevenzione e la difesa dal rischio idrogeologico nel bacino idrografico del torrente Frondizzon in località Illegio, il cui valore complessivo dei lavori ammonta a 1,8 milioni di euro. A Monfalcone, invece, è previsto il secondo intervento per la sistemazione della roggia San Giusto per 2,7 milioni di euro, mentre a Muggia verranno compiute le opere del secondo lotto per la sistemazione del versante della strada Lazzaretto (800mila euro).