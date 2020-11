Il Comune continua la lotta al degrado di Borgo Stazione: estirpate le siepi di via Leopardi

UDINE – Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e l’assessore alla Sicurezza, Alessandro Ciani, hanno effettuato un sopralluogo in via Leopardi per prendere visione della rimozione, effettuata dagli uffici del verde pubblico, dei cespugli cresciuti spontaneamente nell’aera verde collocata al centro della strada. Presenti anche i consiglieri comunali Paolo Foramitti e Elisabetta Marioni.

“Con questo intervento – ha commentato il sindaco – abbiamo mantenuto fede a un impegno preso con la cittadinanza del quartiere che già da tempo lamentava una situazione di degrado e di illegalità segnalando strani movimenti, soprattutto la sera, tra i cespugli dell’area, che infatti venivano utilizzati dagli spacciatori come nascondiglio per la droga. Si tratta quindi di un ulteriore passo, dopo il rifacimento dell’illuminazione in via Roma e l’incremento dei controlli da parte della Polizia Locale e delle Forze dell’Ordine, verso una normalizzazione della situazione che passa anche da questa sistemazione che, oltre che funzionale, è importante perché comunica un senso di ordine e di pulizia al contesto, disincentivando comportamenti illegali. Questo quartiere si merita di tornare al più presto centrale e attrattivo sia per gli udinesi che per il commercio cittadino”.

Anche l’assessore ha sottolineato l’importanza dell’azione di controllo “effettuata dalla polizia locale e dalle Forze dell’Ordine che in questi giorni ha portato alla denuncia nei confronti di cinque persone, di cui quattro straniere e già oggetto di foglio di via dal territorio comunale, e alla chiusura di cinque esercizi gestiti sempre da stranieri nei quali non venivano rispettate le misure anti Covid. Ma anche interventi come quello di oggi rappresentano un tassello importante del quadro di ritorno alla normalità che finalmente si sta andando a delineare per questo quartiere”.