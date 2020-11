Tentata violenza sessuale ai danni di un’anziana: arrestato un 26enne

UDINE – Personale della polizia di Stato di Udine, nella notte tra il 4 e il 5 novembre, poco prima dell’una, ha tratto in arresto un cittadino italiano per tentata violenza sessuale ai danni di un’anziana degente dell’Ospedale.

Gli agenti intervenuti hanno appurato che l’uomo, un 26enne residente in provincia, dopo la mezzanotte aveva tentato un approccio con una donna seduta su una sedia a rotelle, e limitata nei movimenti a causa di una frattura a una gamba, che era in attesa di cure al pronto soccorso. L’uomo ha tentato di trascinarla in luogo più appartato, desistendo solo alle urla dell’anziana, che lo ha così fatto scappare.

A quel punto il 26enne si è introdotto in altro padiglione. Entrato in una stanza dove erano ricoverate due donne, ha svegliato la più anziana e le ha intimato di andare con lui in bagno. Al rifiuto della signora, lui l’ha sollevata di peso dal letto e costretta a seguirlo all’interno del bagno. Lì l’ha spogliata e ha tentato, fortunatamente invano, di abusare di lei. A interromperlo è stata un’infermiera, chiamata dall’altra degente.

Il 26enne ha tentato di giustificarsi dicendo di esser lì per aiutare l’anziana, poi si è dato alla fuga, interrotta poco dopo da un secondo infermiere. Arrestato per violenza sessuale, si trova ora in carcere. Sono in corso ulteriori accertamenti.