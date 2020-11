Donato all’Asufc un nuovo apparecchio per la gestione dell’emergenza Covid

UDINE – Il dipartimento di diagnostica per immagini dell’Azienda Sanitaria Universitaria del Friuli Centrale potrà ora contare su un nuovo apparecchio per la gestione dell’emergenza Covid: si tratta di una sezione radiologica Carestream che permette di creare un percorso dedicato per la gestione dell’emergenza Covid-19.

La strumentazione è da subito operativa. “L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale riceve un’importantissima donazione da parte di ATON con i Soci Siram e Mirova. Questa donazione infatti prevede l’acquisizione di un apparecchio radiografico di primaria valenza per la gestione dei casi Covid. Ancora una volta viene dimostrata la solidarietà che coinvolge il mondo dell’associazionismo legandolo strettamente a quello socio sanitario“ ringrazia il vice presidente Fvg, Riccardo Riccardi.

Il costo complessivo della strumentazione Carestream ammonta a circa 100 mila euro ed è stato finanziato da varie donazioni ricevute dall’Azienda per far fronte all’emergenza SARS-CoVID2.

In particolare sono state utilizzate le importanti donazioni effettuate dalla società “ATON per il progetto” srl e dall’associazione “Allergie e Pneumologie Infantili ODV” (risultato del contributo di circa 120 persone), espressamente destinate all’apparecchiatura radiologica. Nei giorni scorsi si è tenuta una breve cerimonia alla presenza del direttore generale ASUFC, Massimo Braganti, il direttore del dipartimento diagnostico, Massimo Sponza, il presidente di ATON, Paolo Maltese, e il presidente di Alpi, Mario Canciani.