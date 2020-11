Era ricercato per maltrattamenti e furto: arrestato un 45enne

PALMANOVA – Sulla sua testa pendeva un mandato di arresto europeo cui ha dato esecuzione la polizia romena nei giorni scorsi. Il 45enne cittadino moldavo è stato arrestato mentre si trovava nel suo Paese d’origine dove si era trasferito stabilmente dopo una serie di condanne che gli erano state inflitte dai tribunali di Udine e Trento. L’uomo deve scontare una pena di quasi 5 anni per furto e maltrattamenti in famiglia, perpetrati contro la ex moglie. Al momento sono in corso le procedure estradizionali.