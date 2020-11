Udine: a novembre saranno diversi gli interventi di manutenzione stradale

UDINE – Nel mese di novembre sono in programma alcuni interventi di manutenzione lungo le strade cittadine che comporteranno altrettante modifiche alla viabilità.

VIA LIRUTI E LARGO DELLE GRAZIE – Il Comune di Udine ha infatti comunicato che fino al 20 novembre, in via Liruti e in largo Delle Grazie la disciplina della circolazione stradale subirà delle modifiche per lavori di manutenzione delle strade in acciottolato. Nello specifico, nel tratto finale di via Liruti e in largo Delle Grazie di fronte civico 2, saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, su ambo i lati della carreggiata, e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli con conseguente eventuale istituzione del “Doppio senso di circolazione” solo per autorizzati. I veicoli dovranno procedere a velocità particolarmente moderata nel tratto compreso tra l’area interessata e largo delle Grazie. Saranno posizionati un pannello recante la dicitura “Accesso ed uscita per autorizzati” all’intersezione con viale della Vittoria e con largo delle Grazie e il segnale di “Obbligo di arrestarsi e dare precedenza”, in corrispondenza dell’area d’intersezione con viale della Vittoria.

VIA CUSSIGNACCO – Non diversa la situazione, fino al 30 novembre, in via Cussignacco. Nello specifico, nel tratto compreso tra i civici 21 e 35 saranno istituiti il divieto di sosta temporaneo – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli su ambo i lati della carreggiata e il divieto di transito per ogni categoria di veicoli (“eccetto frontisti” solamente fino a che le operazioni lo consentiranno). I veicoli procederanno a velocità particolarmente moderata e regolata dal personale della ditta.

VIA LUMIGNACCO – Infine, fino al 27 novembre, in via Lumignacco sono in programma lavori di asfaltatura conseguenti alla sostituzione e potenziamento della rete idrica. Nei tratti interessati dalle operazioni, saranno istituiti il progressivo divieto di sosta – zona rimozione coatta per ogni categoria di veicoli, per un’area pari a quella necessaria all’esecuzione in sicurezza dei lavori, su ambo i lati della carreggiata, e il graduale restringimento della carreggiata, in modo tale che la rimanente parte percorribile risulti di ampiezza non inferiore a 3 metri. Qualora questa limitazione non risultasse fattibile, sarà istituito il senso unico alternato regolato da segnaletica a norma per tratti brevi ovvero regolato da impianto semaforico mobile a due lanterne e tre luci, avente tempi fissi predisposti, e impiegato personale della ditta per la regolazione del traffico. La velocità sarà progressivamente limitata fino a 30 km/h in prossimità e corrispondenza del cantiere. Saranno inoltre posizionati i seguenti segnali: “Materiale instabile sulla strada” in prossimità e corrispondenza dei lavori in atto e nelle ore notturne; “Strada deformata” in corrispondenza delle irregolarità della pavimentazione; “Segni orizzontali in rifacimento” al termine delle lavorazioni fintanto che non verrà realizzata la segnaletica permanente.