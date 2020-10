Dall’Europa aiuti a oltre 350 imprese del Fvg

FVG – Sono oltre 350 le imprese che beneficeranno entro fine anno di fondi europei a valere su tre bandi del Por-Fesr 2014-2020 di cui due, appena rifinanziati dalla Giunta regionale, volti a sostenere l’innovazione, e il terzo specificamente dedicato alla sicurezza anti Covid, per un ammontare complessivo di oltre 20 milioni di euro.

Lo ha reso noto l’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, all’esito della seduta odierna della Giunta regionale che ha ratificato, tra l’altro, la riallocazione di risorse per complessivi 3,6 milioni di euro. “Con la decisione di dare risorse a questi tre bandi – ha commentato Bini – abbiamo garantito alle nostre piccole e medie imprese un importante sostegno non solo nell’affrontare l’emergenza Covid dotandosi dei dispositivi necessari alla ripartenza dopo il lockdown di primavera ma, soprattutto, per investire in ricerca e innovazione, uniche leve per continuare a restare sul mercato”.

Come ha spiegato Bini “il primo bando sull’innovazione raggiunge una dotazione complessiva di 10,8 milioni di euro mentre quello sull’industrializzazione arriva a quota 4,7 milioni. A questi si aggiungono 5,2 milioni di euro per il bando sicurezza Covid che sarà completamente esaurito entro questo esercizio finanziario”.

Nel dettaglio sul bando Industrializzazione sono state ammesse 45 domande, per un valore medio del contributo di quasi 106mila euro. Il bando Innovazione prevede la concessione di contributi a fondo perduto nei settori manifatturiero e terziario (agroalimentare, filiera metalmeccanica e filiera sistema casa, tecnologie marittime e smart health). Su questa linea sono state ammesse finora 107 domande per un contributo medio di circa 80mila euro ciascuna, ma si conta di arrivare a soddisfare circa 140 domande. Infine il bando Sicurezza ha già visto istruite 151 pratiche, ma si conta di giungere a completare le oltre 180 domande pervenute per un totale di 5,2 milioni di euro.