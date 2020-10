Un parcheggio al posto dell’area verde: parte una petizione

UDINE – La giunta Fontanini vuole realizzare un parcheggio per 40 auto all’interno dell’area verde Alfredo Berzanti di via Tolmezzo. “Si tratta dell’unica area della zona destinata ai cani, ma viene utilizzata e apprezzata anche da famiglie senza animali, perché è un piacevole polmone verde del quartiere” spiega Cinzia del Torre (Pd), in una nota.

“Da quando il sindaco ha reso pubblica la notizia – prosegue la consigliera comunale – , molti cittadini si sono allarmati, anche attraverso i social media. L’argomento è davvero sentito perché riguarda la tutela della qualità della vita del quartiere e infatti si sono mobilitate persone in modo del tutto trasversale ad ogni appartenenza politica”.

“In questo momento la cautela per la salute pubblica ha suggerito l’idea di lanciare una raccolta firme online (https://www.change.org/p/sindaco-pietro-fontanini-non-ci-cancelli-un-area-verdi-per-parcheggiare-le-auto) alla quale hanno rapidamente aderito oltre 200 persone, ma le firme continuano ad arrivare. Molti però – ha concluso – desiderano una maggiore e diversa forma di mobilitazione. Hanno sottoscritto la petizione residenti nel quartiere Chiavris, ma anche tanti che abitano in altre zone della città”.