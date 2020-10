Molestie alla ex, alla sua famiglia e al nuovo compagno: arrestato 31enne

TOLMEZZO – Continuava a molestare la sua ex e l’attuale compagno, ma anche tutta la famiglia di lei. Per questa ragione, un 31enne, originario della provincia di Frosinone, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Gemona che ha cominciato le indagini lo scorso febbraio, a seguito della denuncia sporta dalla ex convivente, anch’essa originaria della provincia laziale ma da tempo residente in regione.

L’uomo, già indagato per atti persecutori, si era trasferito in Friuli, insieme alla ex, qualche anno fa. Lavorava in un’importante azienda tolmezzina, dalla quale si era però licenziato di recente dopo essere stato formalmente indagato ed essere stato raggiunto da un primo provvedimento di divieto di avvicinamento alla ragazza.

Tornato al paese d’origine il 31enne ha continuato a molestare e intimidire la ex compagna, rimasta a vivere nel gemonese, e l’attuale fidanzato, oltre a scagliarsi anche contro i parenti della ragazza. A seguito delle molte denunce a carico dell’uomo e dell’esito delle indagini, che non si sono mai fermate, la Procura della Repubblica di Udine ha chiesto e ottenuto la misura cautelare più restrittiva nei confronti dell’uomo, eseguita nel primo pomeriggio di ieri dai Carabinieri di Cervaro, ‘attivati’ dai colleghi friulani.