A Udine positivi al Covid nel reparto di cardiologia: attivati tutti i protocolli di sicurezza

UDINE – La direzione generale dell’Azienda sanitaria università del Friuli Centrale – ASUFC – ha comunicato in una nota che, “in seguito ad alcuni casi dì positività riscontrati nel reparto di cardiologia di Udine, sono stati attivati tutti i protocolli di sicurezza per gli operatori e per gli utenti”.

Congiuntamente “è stata effettuata la sanificazione dei locali. I soggetti sono tutti asintomatici e posti in isolamento. Sono inoltre stati fatti i tamponi a tutto il personale della struttura e agli utenti. L’attività, pur con un lieve rallentamento, è ripresa regolarmente e le emergenze sono sempre state garantite”.