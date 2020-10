Tentata rapina all’autostazione di Udine: arrestato un 20enne

UDINE – La polizia di Stato di Udine ha arrestato un 20enne cittadino kosovaro, irregolare sul territorio nazionale, per tentata rapina. Il fatto è avvenuto il 26 ottobre. Pochi minuti prima di mezzogiorno la sala operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di un tentativo di rapina avvenuto autostazione. Due volanti sono giunte immediatamente sul posto: gli agenti, subito dopo esser stati avvicinati dalla vittima, un 14enne in attesa del pullman per tornare a casa dopo la mattinata trascorsa a scuola, visibilmente scosso per quanto accaduto, hanno bloccato due giovani che cercavano di allontanarsi.

Ascoltato il ragazzo e analizzato le immagini raccolte del sistema di videosorveglianza gli agenti hanno ricostruito l’accaduto: il 20enne kosovaro, assieme a un 14enne italiano, hanno strattonato e preso per il collo la giovane vittima. I due volevano lo smartphone e i soldi del ragazzo che è riuscito però a divincolarsi e scappare in biglietteria.

Il 20enne kosovaro era peraltro già noto alle forze dell’ordine visto pochi giorni prima era stato denunciato per un altro tentativo di rapina e, in un’altra occasione, per resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver aggredito il responsabile della sicurezza della stessa autostazione cittadina, che cercava di indurlo a indossare la mascherina nel rispetto della normativa anti Covid-19. In quell’occasione era emersa anche la sua posizione d’irregolarità sul territorio nazionale ed era stato munito di decreto di espulsione e obbligo di allontanarsi dallo Stato.

Dopo l’arresto, lo straniero è stato condotto alla locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il complice minorenne è stato invece denunciato, in stato di libertà. Convalidato l’arresto, il gip ha disposto per lo straniero la misura cautelare del divieto di dimora in Udine.