Scuola: Fedriga chiede al Governo di intervenire subito e sbloccare le supplenze

TRIESTE – “Il Governo intervenga immediatamente per risolvere le criticità che hanno portato in queste ore al blocco dei contratti di supplenza per il personale scolastico durante l’emergenza Covid-19. Quella che si profila è una situazione estremamente penalizzante per tutti gli istituti e gli studenti del Friuli Venezia Giulia che richiede la massima attenzione e risposte urgenti”.

È quanto chiede il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, in seguito al blocco dei contratti di supplenza nelle scuole della regione causato da un’inesattezza contabile del Ministero dell’Istruzione. Fedriga ha quindi invitato il ministro Azzolina a “provvedere nel minor tempo possibile a correggere l’errore, perché è impensabile che siano bambini, ragazzi e le loro famiglie a pagarne il prezzo”.