Ladro ricercato dal 2012 arrestato in Inghilterra

UDINE – Personale della polizia di Stato, con il coordinamento della procura di Udine e della direzione centrale della polizia criminale, servizio per la cooperazione internazionale, ha arrestato un 30enne cittadino moldavo. Sulla testa dell’uomo, residente fino al 2011 in un Comune dell’hinterland udinese, pendeva un mandato di arresto europeo disposto a seguito dell’ordine di carcerazione emesso il 24 luglio 2017 dalla Procura generale di Trieste.

L’uomo deve scontare una pena di 3 anni e 4 mesi, emessa a seguito di alcune condanne del tribunale di Udine. Nel novembre 2010 è stato condannato perché ritenuto responsabile, insieme ad altri 2 connazionali, di 39 episodi di furto, perpetrati soprattutto nella zona del medio e basso Friuli. Dopo un periodo di carcerazione, l’uomo è stato liberato, per essere nuovamente condannato a seguito di altri reati. Dal 2012 il 30enne ha lasciato l’Italia per trasferirsi in Inghilterra dove utilizzava un passaporto romeno. Nei primi giorni di ottobre è stato rintracciato nella città di Bradford, ed è stato tratto in arresto. Sono in corso le procedure estradizionali.