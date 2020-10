Autostrada: chiusa la Latisana-Portogruaro per completare l’asfaltatura

LATISANA – Autostrada A4 chiusa nel tratto tra Latisana e nodo di Portogruaro in direzione Venezia. Autovie Venete ha disposto, poco prima delle 11,00, la chiusura del tratto per alcune ore – compreso anche l’accesso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia – a completamento dell’asfaltatura a seguito dei lavori effettuati nella notte tra sabato e domenica per la posa di uno scatolare idraulico.

Autovie precisa che i lavori erano già stati programmati per motivi di sicurezza (considerati i rilievi effettuati dal personale tecnico della Concessionaria sul luogo) per evitare il cedimento del sedime stradale. Il cantiere si sarebbe dovuto effettuare nel corso della notte ma considerato il rischio di un peggioramento delle condizioni atmosferiche (la pioggia avrebbe infatti reso impossibile le operazioni di asfaltatura del manto stradale) si è resa necessaria d’urgenza la chiusura di alcune ore nel corso della mattinata di oggi, lunedì 26 ottobre.