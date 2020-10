Sospetto caso di Covid: la sede dei servizi demografici di Udine chiude per sanificazione

UDINE – Il Comune di Udine ha comunicato che “lunedì 26 ottobre la sede dei servizi demografici di via B.O. da Pordenone 1 resterà chiusa a causa di un urgente intervento di sanificazione dei locali per sospetto caso di positività al Covid. Gli utenti che avevano un appuntamento per accedere ai servizi erogati presso la sede verranno ricontattati nei prossimi giorni per concordare un nuovo appuntamento nel breve termine”.