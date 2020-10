UDINE – Da lunedì 26 ottobre riaprono le iscrizioni al doposcuola del Comune di Udine. Il servizio sarà attivo negli istituti: San Domenico, Divisione Alpina Julia, Zorutti, Garzoni, Pellico, IV Novembre, Alberti, Zardini, Negri, Di Toppo Wasserman, Pascoli, Nievo, Carducci, Mazzini e Girardini. Come da avviso pubblico, saranno ammessi all’attività di doposcuola, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda, i bambini con entrambi (o uno solo in caso di nucleo monoparentale) i genitori che lavorano.

In considerazione alle misure anti-Covid, si terrà conto, inoltre, di quanto disposto nella deliberazione giuntale del 20 ottobre, ovvero, della capienza degli spazi utilizzati e dei refettori; della possibilità di inserimento dell’alunno in un gruppo di doposcuola formato da compagni della stessa classe del mattino; della disponibilità di inserimento in un gruppo di doposcuola formato da classi diverse rispetto a quella frequentata al mattino purché in numero non superiore a due e fermo restando che la classe di provenienza del mattino non sia già presente in un altro gruppo del doposcuola. L’ammissione resta subordinata al pagamento dei costi dovuti per il servizio negli anni passati. Le nuove iscrizioni comporranno una lista d’attesa da cui si attingerà man mano che si libereranno dei posti, anche a seguito di eventuali rinunce di altri alunni. Le iscrizioni si chiuderanno il 31 marzo 2021.