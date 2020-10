“Advent Pur”: Il sentiero dell’Avvento nella magia di Valbruna

MALBORGHETTO-VALBRUNA – Il sentiero dell’Avvento è la nuova proposta del Comune di Malborghetto-Valbruna per l’attesa al Natale. Un romantico percorso tra i boschi della piana di Valbruna, tra alberi e piccole baite dove sorseggiare bevande calde e assaporare qualche dolcetto, ascoltare la musica tradizionale di una zither o semplicemente ammirare manufatti dell’artigianato locale, tra sculture evocative e sagome delle tradizioni del solstizio. Una passeggiata sovrastati dalle vette innevate delle Alpi Giulie, magari a bordo di una slitta trainata dai cavalli, vi permetterà di prendere parte a piccoli eventi preziosi, in un’esperienza natalizia tutta da ricordare: al calar della notte ad avvolgere il bosco ed illuminare il sentiero si accenderanno le fiammelle delle lanterne e l’esperienza diverrà ancor più magica e l’emozione più grande! Sulla piana di Valbruna gli animali in una piccola stalla fanno da contorno al presepe, la musica degli Alpenhorn si diffonde soffusa mentre nei vecchi stavoli si canta e si suona attorno al fuoco, raccontando leggende e storie che riscaldano i cuori e le lunghe notti del solstizio; e nel piccolo “ufficio postale” lungo il percorso sarà possibile spedire la propria letterina a Babbo Natale. E’ il momento per ritornare un po’ bambini, almeno per un giorno… e vivere la magia di questo straordinario periodo di attesa che porta al Natale.

Quanto di più lontano ci possa essere dal mondo chiassoso dei centri commerciali, la passeggiata lungo l’Advent pur di Valbruna vuole offrire al visitatore l’occasione per riappropriarsi delle atmosfere magiche del Natale di una volta, di vivere il periodo dell’Avvento in sintonia con la natura e i doni meravigliosi che solo essa può donare: la neve che scrocchia sotto le scarpe, il silenzio ovattato tra gli alberi, l’aria gelida che colora le guance e il luccichio dei cristalli di ghiaccio che impreziosisce il paesaggio. Il tutto nel rispetto delle norme di sicurezza e nella tutela della salute di tutti.

Percorso Advent pur: Partenza da Valbruna,

Itinerario di 2 km attraverso il bosco e la piana di Valbruna senza dislivello

Date e Orari: 28, 29 Novembre; 6,7,8,12,13,19,20 Dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.30 (ultimo accesso al sentiero)

Costo: 5 euro, gratuito per i bambini al di sotto degli 11 anni. A disposizione lanterna con cauzione. Possibilità di acquistare il pratico termos a 5 euro per bere gratuitamente tè caldo nelle postazioni lungo il percorso.

Abbigliamento consigliato: abiti invernali caldi, guanti e berretto, scarpe da trekking invernali, eventuale torcia

Calendario dell’Avvento monumentale a Palazzo Veneziano

Dall’1 al 31 dicembre, il cinquecentesco Palazzo Veneziano di Malborghetto si veste a festa diventando un monumentale calendario “oltre” l’Avvento. Ebbene sì, le 31 finestre del maestoso edificio, decorate con le vetrofanie retroilluminate, illustrate dall’artista Pietro Nicolaucich, ogni giorno disvelano una splendida immagine natalizia. Tra i tanti soggetti raffigurati si possono ammirare scene che ritraggono alcuni particolari delle tradizioni locali, come il Krampus e San Nicolò, il cuore decorato della Šapa, lo spazzacamino portafortuna e molti altri ancora.

E poi torna “Feieråbnde im Advent”, dal 22 Novembre 2020 al 6 Gennaio 2021 con tanti laboratori, eventi, concerti! Feieråbnde vuol dire serate di festa, radunarsi attorno ai fuochi che in questo periodo dell’anno in cui le ore di luce si accorciano, “scaldano” i cuori delle persone ed illuminano l’ambiente nell’attesa che l’inverno passi e la natura torni a fiorire. E’ un periodo di buio agricolo quello legato alle feste del solstizio d’inverno che tanta importanza hanno nell’arco alpino. Si mangia, si canta, si prepara il Natale: a Malborghetto in Valcanale si potrà scoprire l’avvento ed il Natale come una volta, in una parola sola….Feieråbnde.

Laboratori del Solstizio d’Inverno

Palazzo Veneziano – Malborghetto

Adventskranz: Laboratorio della Tradizione per adulti, aspettando la prima domenica d’avvento. In collaborazione con il Circolo Culturale Domenica 22 Novembre dalle ore 15 alle ore 18, Laboratorio gratuito, max 10 partecipanti. Prenotazione Obbligatoria.

Laboratori presso Casa Oberrichter – Malborghetto

5 Dicembre, ore 16 LABORATORIO GRATUITO – PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Un talismano per affrontare i Krampus: insieme ad un accompagnatore adulto realizzeremo un oggetto, che poi resterà al bimbo, in tema con l’evento, mentre racconteremo come si svolgerà la festa e perché. Max. 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria a casaoberrichter@gmail.com

13 Dicembre, ore 16. Gioielli di Natale: ornamenti per la tavola di Natale costruiti con lamierino, come nell’800, dal progetto al “gioiello” finito. Costo laboratorio: 10 euro. Max. 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria a casaoberrichter@gmail.com

20 Dicembre, ore 16. Spazzacamino Portafortuna da regalare a Capodanno costruiti con … Durata del Laboratorio: 1 ora e 30 minuti. Costo laboratorio: 10 euro. Max. 10 partecipanti. Prenotazione obbligatoria a casaoberrichter@gmail.com

Laboratori presso il Ristorante da Renzo – Valbruna. Weihnachtskekse: Laboratorio di biscotti natalizi per Adulti. 6/7/8, 12/13, 19/20 Dicembre. Orario: Sabato e Domenica, dalle 14 alle 18. Max 20 partecipanti. Prenotazione Obbligatoria. Chef e pasticceri esperti guideranno nella preparazione dei diversi tipi di “Keks”, spiegando spezie, ricette tradizionali, ingredienti. Costo laboratorio: 20 euro a persona.

Weihnachtskekse: Laboratorio di biscotti natalizi per bambini. 6,7 Dicembre. Orario: Domenica, dalle 9 alle 11. Costo laboratorio: 15 euro a persona. Max 10 partecipanti. Prenotazione Obbligatoria. Età minima 8 anni.

“Speciale…perché fatto da te” Creiamo la giusta atmosfera natalizia realizzando un addobbo per la porta d’ingresso di casa e piccoli ornamenti per l’albero. 19 Dicembre, dalle ore 10 alle 12. Costo laboratorio: 10 euro a persona. Max 10 partecipanti. Prenotazione Obbligatoria. Età minima 8 anni.

Mercati del Natale. 27 – 28 Novembre. Dalle ore 10.00, “Aspettando il Natale a Valbruna” presso Ristorante da Renzo. Mercatino di Natale a cura dell’Associazione Arte e Ricamo di San Daniele, con la partecipazione di espositori provenienti da tutta la regione Friuli Venezia Giulia.

Eventi della Tradizione. 5 Dicembre. Ore 18, Piazza Palazzo Veneziano – Malborghetto. San Nicolò e i Krampus. L’antica tradizione rivive a Malborghetto all’imbrunire del 5 dicembre. All’ imbrunire, si odono urla ed frastuono di campanacci provenire dal bosco: sono i Krampus nella notte rischiarata dalle fiaccole invadono il paese giungendo da vie diverse per radunarsi nella piazza in attesa dell’ arrivo di San Nicolò. Il vescovo di Mira loderà i bambini buoni e ammonirà quelli più discoli: per tutti un dono come prevede la tradizione.

5 Gennaio. Ore 18.30 Piazza Palazzo Veneziano. Arriva la Pechtra Baba: rievocazione dell’antica dell’arco alpino. Concerti e Spettacoli.

13 Dicembre. Ore 17, Palazzo Veneziano. Ingresso libero. Sandra Landini – Pianoforte, Quartetto d’archi Hadimova. Musica di F. J. Haydn, F Chopin.

23 Dicembre, Piazza dell’Agricoltura – Ugovizza, ore 17. Babbo Natale e il Magico Canto di Natale. Spettacolo teatrale itinerante per bambini e famiglie a cura di Anà-Thema teatro.

27 Dicembre. Ore 20.30, Chiesa della Visitazione e S. Antonio – Malborghetto. Ingresso Libero. The NuVoices Xmas Tales Project. Direzione e piano – Rudy Fantin. Feiern … a Tavola.

I ristoranti del Comune di Malborghetto-Valbruna proporranno una ricca offerta gastronomica con menù o piatti a tema per trascorrere con famiglia ed amici questi giorni di attesa del Natale.

