Riaperto piazzale Chiavris, via Feletto resta chiusa

UDINE – Piazzale Chiavris ha riaperto alla normale circolazione venerdì, dopo la fresatura e la successiva asfaltatura. Su richiesta della polizia locale verrà mantenuta la chiusura di via Feletto fino a martedì (in concomitanza con la partenza del Giro d’Italia).

L’intervento di Cafc, a seguito della compromissione strutturale rilevata in alcuni punti dell’esistente fognatura, ha proceduto con la sostituzione di circa 50 m (incrocio con via Feletto verso il centro città): è stata posta in opera una nuova condotta in vetroresina del diametro di 100 cm ad una profondità di scavo di circa 3 metri. I lavori sono stati improntati al rispetto degli standard di sicurezza previsti dai protocolli anti-Covid anche nei cantieri.