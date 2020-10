Progetto No alla Solit’Udine: rinnovato il protocollo d’intesa tra comune e associazioni

UDINE – Il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, e l’assessore alla sanità e assistenza sociale, Giovanni Barillari, hanno accolto nel Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco i rappresentanti delle associazioni aderenti al Progetto No alla Solit’Udine per il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Udine. “Desidero ringraziare – ha sottolineato il Sindaco Fontanini – i volontari per il lavoro che quotidianamente svolgono in favore delle categorie più fragili ma anche ricordare il primo posto recentemente ottenuto dal Progetto No alla Solit’Udine al ‘Premio Persona e Comunità 2019’ della città di Torino. Un riconoscimento meritato che va tributato alle associazioni del nostro territorio e che vede la città di Udine sempre più come un vero e proprio modello a livello nazionale”.

Anche l’Assessore ha voluto ringraziare i volontari presenti, ricordando “il ruolo fondamentale avuto dal Progetto durante i difficili mesi del lockdown. Grazie ai servizi di prossimità e trasporti le associazioni sono riuscite a rispondere concretamente e puntualmente a gran parte delle necessità degli anziani e dei soggetti fragili. Anche il servizio di monitoraggio telefonico si è rivelato decisivo nella gestione della pandemia sia dal punto di vista sanitario che umano. Oltre a rispondere a esigenze materiali, alle associazioni di volontari va anche riconosciuto il grande merito di un supporto morale ai nostri anziani nel contrasto al male del nostro tempo, la solitudine”.

Hanno sottoscritto il rinnovo del protocollo d’intesa con il Comune di Udine le seguenti associazioni: