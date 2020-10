L’ARLeF e l’Ufficio Scolastico Regionale presentano “Il Libri di Maman!”

UDINE – “Il Libri di Maman!” è il nuovo prodotto editoriale realizzato dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana che, grazie alla collaborazione sinergica con l’Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia, è ora a disposizione di tutti gli alunni delle scuole primarie del territorio friulanofono. Il progetto è stato presentato nel corso di una conferenza stampa svoltasi alla presenza dell’assessore regionale alle Autonomie Locali, Pierpaolo Roberti, del presidente ARLeF, Eros Cisilino e della Referente per la lingua friulana dell’Ufficio Scolastico Regionale, Paola Cencini.

Proprio in questi giorni, infatti, è stata ultimata la distribuzione di 20.000 copie ai 180 plessi scolastici delle ex provincie di Udine, Pordenone e Gorizia. Due i volumi, distinti per fascia di età: il primo per gli alunni delle classi 1a e 2a; il secondo per le classi 3a, 4a e 5a. Grazie ai materiali che li compongono – giochi, filastrocche, proverbi, curiosità, ricette culinarie, lavoretti, testi letterari e consigli di lettura – i libri potranno essere utilizzati nelle attività didattiche e nelle attività di gruppo, per accompagnare i bambini nella scoperta di nuove parole e nuovi suoni, invitandoli a un uso attivo della lingua friulana.

«“Il Libri di Maman!” è pensato per fornire a insegnanti e alunni un utile supporto per l’apprendimento del friulano tramite il gioco, il divertimento e la creatività – sottolinea il presidente dell’ARLeF, Eros Cisilino -. I dati dell’anno scolastico 2019/2020 evidenziano che il 76 per cento dei genitori ha scelto l’opzione del friulano al momento dell’iscrizione dei figli alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria. Si tratta di una percentuale in crescita, negli ultimi anni, che ben dimostra come le famiglie della nostra regione siano sempre più consapevoli dei molteplici vantaggi, cognitivi e sociali, che il pluringuismo offre, come comprovano le ricerche scientifiche più avanzate. I volumi che abbiamo distribuito agli alunni grazie alla sinergia con l’Ufficio Scolastico Regionale, sono per ARLeF solo il primo passo per garantire alla scuola un materiale di qualità per l’educazione plurilingue in friulano. Ringrazio il direttore, Daniela Beltrame, per la fattiva collaborazione».

«Il progetto editoriale che presentiamo oggi, è un valido supporto per l’apprendimento della lingua friulana che l’Amministrazione regionale, assieme ad Arlef e all’Ufficio Scolastico Regionale, ha fortemente voluto, convinta dell’importanza di tutelare le attività di promozione delle lingue minoritarie in una Regione la cui specialità va preservata anche valorizzando le nostre diversità – aggiunge l’assessore Roberti -. Nonostante le difficoltà oggettive che la scuola sta vivendo e l’emergenza Covid-19 che ha assorbito molte risorse, l’Amministrazione regionale non ha tagliato, né intende farlo nelle prossime annualità, le attività e i fondi per attuare iniziative dedicate al friulano».

“Il Libri di Maman!” nasce dall’esperienza di un più ampio progetto dell’ARLeF che include l’omonima trasmissione televisiva, la prima in lingua friulana dedicata ai bambini, e “La pagina di Maman!”, rubrica settimanale cartacea, ricca di giochi e rubriche per i più piccoli. I contenuti dei due volumi sono stati curati da Daria Miani, conduttrice della serie tv, con il supporto dello Sportello Regionale per la Lingua Friulana dell’ARleF. La scelta didattica dei materiali che compongono ogni volume è stata curata dalle insegnanti Enza Purino e Laura Urtamonti. Le illustrazioni dei protagonisti sono di Serena Debegnach e Alessia Battistutta.

«Le copie de “Il Libri di Maman!”, sono state donate a ogni Istituto in quantità pari al rispettivo numero di alunni impegnati nello studio del friulano. La distribuzione agli studenti avviene in comodato d’uso – spiega Paola Cencini, Referente per la lingua friulana dell’USR -. In un’ottica di educazione alla sostenibilità, viene dunque richiesta la preziosa collaborazione degli insegnanti affinché, al termine del biennio e del triennio in corso, le copie distribuite rimangano a disposizione presso i locali della scuola, per essere così nuovamente utilizzate dagli alunni del ciclo scolastico successivo».

Ulteriori copie de “Il Libri di Maman!” vengono messe a disposizione degli insegnanti di lingua friulana e possono essere ritirate presso l’Ufficio VI Ambito Territoriale per la provincia di Udine, con sede in viale Armando Diaz 60, previa richiesta da indirizzare all’e-mail: parfurlan@gmail.com