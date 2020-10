“Udine sotto le stelle”: in via Aquileia annullati gli eventi di ottobre

UDINE – Annullati gli appuntamenti in programma in via Aquileia, nel mese di ottobre. «A seguito dell’ultimo Dcpm – ha fatto sapere Antonella Fierro, rappresentante del Borgo – abbiamo deciso, anche se a malincuore, di cancellare tutti gli eventi in calendario nell’ambito di “Udine sotto le stelle”. Si tratta di una scelta dettata dalla volontà di dare il nostro piccolo contributo in questa situazione complicata. Il rispetto delle regole è per noi sempre stato imprescindibile. Ora che la situazione sta diventando più critica e le maglie della normativa sono state strette, ci è sembrata la decisione migliore. Detto questo, le porte di tutti i locali di via Aquileia restano aperte per i clienti, sempre nel rispetto delle regole».

Una scelta appoggiata anche da Confesercenti Udine che da giugno ha coordinato la programmazione realizzata in collaborazione con il Comune, l’ARLeF, Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, e l’associazione “Amici del Borgo Aquileia”: «Il programma di questo mese era variegato e pensato per far divertire e intrattenere grandi e piccini – ha ricordato Marco Zoratti, presidente dell’associazione di categoria -, è quindi un peccato che tutti gli appuntamenti previsti vengano annullati, ma altrettanto vero che si tratta di una scelta dettata dal desiderio di rispettare le regole, come fatto finora». Detto questo, Zoratti ha anche voluto puntualizzare come «la chiusura alle 24, come previsto dal nuovo Dpcm, non è la direzione giusta. Chi ci assicura che scattata la mezzanotte chiunque faccia rientro a casa? Sarebbe meglio incentivare la frequentazione dei locali, che in questi mesi si sono dimostrati rispettosi delle regole. Il problema non sono i bar o i ristoranti. Ora è necessaria una presa di responsabilità collettiva, l’unica via per superare questo momento così delicato».