Coronavirus in Fvg, 110 nuovi positivi e 991 persone in isolamento

FVG – Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 1.041. Rimangono sei i pazienti in cura in terapia intensiva, mentre scendono a 23 i ricoverati totali in altri reparti, tra cui si registra perņ un nuovo ricovero in malattie infettive a Udine. Nessun nuovo decesso č stato registrato (355). Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Giovedì sono stati rilevati 110 nuovi contagi, tra cui un operatore di una struttura per anziani veneta residente in regione, un infermiere di distretto e un operatore del Cup dell’Asugi e due persone rientrate dalla Romania. Analizzando i dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 5.144: 1.719 a Trieste, 1.734 a Udine, 1.144 a Pordenone e 524 a Gorizia, alle quali si aggiungono 23 persone da fuori regione.

I totalmente guariti ammontano a 3.748, i clinicamente guariti sono 21 e le persone in isolamento 991. I deceduti sono 198 a Trieste, 77 a Udine, 72 a Pordenone e 8 a Gorizia.

Per quanto riguarda le scuole, questa la situazione: all’Istituto nautico di Trieste risultano 23 alunni e 8 insegnanti in quarantena; al Liceo Buonarroti di Monfalcone č stato rilevato un insegnante positivo; alla Scuola primaria di Roveredo in Piano sono stati individuati due casi collegati a uno studente dell’Itis di Pordenone positivo e sono stati messi in quarantena 20 alunni; alla Scuola secondaria di Roveredo in Piano č stato identificato un caso e pianificato un sopralluogo; all’Istituto Deganutti di Udine sono stati individuati 3 casi; alla Scuola elementare di Moruzzo una classe è stata posta in quarantena con 8 alunni e 2 insegnanti risultati positivi. Sono inoltre in corso accertamenti epidemiologici all’Istituto Mattiussi di Pordenone e alla Scuola primaria Marconi di Sacile.

Sono infine in esecuzione accertamenti all’interno di tre realtà produttive con sede nei territori delle ex province di Trieste, Udine e Gorizia.