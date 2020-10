Bolzonello (Pd) positivo al Covid. “Sto bene, sono asintomatico”

FVG – “In seguito alla mia vicinanza con un familiare caratterizzato da sintomi riconducibili al Covid-19, ho effettuato un tampone che ha dato esito positivo al virus”. Lo segnala in una nota il capogruppo del Pd in Consiglio

regionale, Sergio Bolzonello, che oggi ha effettuato l’esame clinico. Le condizioni di salute dell’esponente dem appaiono regolari e non manifesta alcun sintomo, anche se dovrà ovviamente rispettare le indicazioni specifiche per la quarantena domiciliare.

“Sto bene, ma – rende noto Bolzonello – dovrò rimanere in casa per i prossimi giorni. Continuerò comunque a seguire il lavoro, come ho già fatto in marzo, osservando ovviamente i protocolli previsti per tutti”.

Il capogruppo del Partito democratico fa sapere infine “di non aver avuto contatti, negli ultimi giorni, con nessun altro consigliere, né con lo staff di segreteria del Gruppo, ma solo con soggetti esterni in relazione alla mia professione”.

“Informato direttamente dal consigliere Bolzonello, ho prontamente dato mandato agli uffici del Consiglio regionale di attivare il protocollo previsto in questi casi. Va comunque ricordato che, nel corso delle sedute d’Aula svoltesi la scorsa settimana, sono state rigorosamente rispettate le misure di prevenzione”.

È quanto evidenzia il presidente dell’Assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, a margine della notizia sulla positività al Covid-19 annunciata dallo stesso consigliere regionale del Pd, Sergio Bolzonello, “che – sottolinea Zanin – ringrazio per avermi sollecitamente avvisato non appena ricevuto l’esito del tampone”.