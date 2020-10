Auto si scontra con un’autotreno nel cuore della notte: illesi due ragazzi

GEMONA DEL FRIULI – I vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato alle all’1.10 di notte in località Campolessi, all’incrocio fra la strada statale 13 e via Buja.

Coinvolti un’autovettura Alfa Romeo Mito che uscendo da via Buja si è scontrata con un’autotreno che proveniva da nord. Alla guida dell’autovettura vi era una ragazza con a fianco un ragazzo che sono usciti autonomamente.

Sul posto oltre all’ambulanza del 118 è sopraggiunta una pattuglia dei carabinieri di Tolmezzo per i rilievi.