Patuanelli (M5S) contro Fedriga nel 2023? La Lega gongola

FVG – “Prendiamo atto dell’autocandidatura del ministro Stefano Patuanelli a guidare la Regione Friuli Venezia Giulia nel 2023 e non possiamo che esprimere la nostra soddisfazione alla luce dei risultati raggiunti nell’ultima tornata elettorale dal M5S di cui l’ex consigliere comunale triestino fa parte”.

Lo afferma in una nota il capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Mauro Bordin, evidenziando che “visto il consenso di cui gode il governatore Massimiliano Fedriga in Fvg, dove viene promosso da tre friulani su quattro, la sfida del 2023 sarà superare la grande performance in Veneto di Luca Zaia”.