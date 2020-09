I carabinieri fermano e arrestano due passeur

UDINE – I carabinieri della Compagnia di Palmanova e di quella di Udine, in due distinte operazioni di servizio, hanno tratto in arresto due cittadini stranieri residenti in Italia, individuati mentre trasportavano a bordo delle autovetture da loro condotte, alcuni migranti, tutti maggiorenni e sprovvisti di documenti.

Il primo episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio in Palmanova, allorquando un cittadino pakistano di 25 anni, residente nella bassa friulana, dopo un attento monitoraggio, è stato controllato dai Carabinieri del NORM di Compagnia e della Stazione di Aiello del Friuli mentre, alla guida di un’autovettura di proprietà di un connazionale, si stava dirigendo presso quella stazione ferroviaria con a bordo 6 clandestini, tutti bangladesi maggiorenni, privi di documenti di identità. Verso la mezzanotte di ieri, poi, in Remanzacco, i Carabinieri delle Stazioni di Remanzacco e Tricesimo, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare l’autovettura condotta da un cittadino indiano 29enne residente nella provincia di Treviso il quale, poco prima, aveva trasportato e poi lasciato lungo la S.R. 54 n. 8 clandestini bangladesi, tutti maggiorenni e sprovvisti di documenti di identità.

I migranti, al termine degli accertamenti di rito, su disposizione della Prefettura di Udine, sono stati accompagnati presso una struttura di accoglienza ove saranno sottoposti ai previsti accertamenti sanitari. Le attività conclusesi con l’arresto dei due passeur sono parte di una complessa ed articolata attività che il Comando Provinciale Carabinieri di Udine ha avviato per contrastare ed arginare l’ingresso illegale di cittadini stranieri nel territorio nazionale che, nell’ultimo periodo, ha fatto registrare un consistente numero di rintracci.