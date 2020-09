Amministrative 2020: ecco tutti i sindaci eletti

FVG – Questi i nomi dei sindaci eletti nei comuni in cui si sono svolte elezioni amministrative: Dino Salatin – appoggiato da Lega Salvini Fvg, Forza Caneva, Crescere insieme Salatin Sindaco – è stato eletto sindaco del Comune di Caneva con 2302 voti, pari al 64 per cento dei voti validi.

Fabrizio Prevarin, appoggiato da Crescere Insieme-Andreis-Lista civica 2020, è stato eletto sindaco del Comune di Andreis con 122 voti, pari all’80,79 per cento dei voti validi.

Claudio Traina, appoggiato dalla lista Per Barcis, è stato eletto sindaco del Comune di Barcis con 141 voti, pari al 92,76 per cento dei voti validi.

Francesca Cozzi, appoggiata da Travesio rinasce-Cozzi sindaco, è stata eletta sindaco del Comune di Travesio con 508 voti, pari al 53,47 per cento dei voti validi.

Lino Not, appoggiato da Insieme per Ripartire, è stato eletto sindaco del Comune di Ovaro con 580 voti, pari al 55,98 per cento dei voti validi.

Flavia Viola, appoggiata da Lista civica Siamo Villesse, è stata eletta sindaco del Comune di Villesse con 635 voti, pari al 64,73% dei voti validi.

Michele De Sabata, appoggiato dalla lista Premariacco Riparte, è stato eletto sindaco di Premariacco con 1.152 voti. De Sabata era l’unico candidato, i voti hanno dovuto soltanto raggiungere il quorum.

Igor Alzetta, appoggiato dalle liste Uniti per Montereale e Progetto Comune, è stato eletto sindaco di Montereale Valcellina con 1.369 voti, pari al 55,65% delle schede valide.

Fausto Prampero, appoggiato dalla lista Per Varmo Vil di Var – Lista Civica, è stato eletto sindaco di Varmo con 764 voti, pari al 47,34% dei voti validi.

Gionata Sturam, appoggiato dalla lista Clautans, è stato eletto sindaco di Claut con 304 voti, pari al 52,96% delle schede valide.

Markus Maurmair, appoggiato da Viva – Vivi Valvasone Arzene e Uniti per il bene comune – Valvasone Arzene), è stato riconfermato sindaco di Valvasone Arzene con 1567 voti, pari al 76,29 per cento dei voti validi.

Daniela Bernardi, appoggiata dalle liste Civica Balloch Per Cividale, Forza Cividale – Con I Civici Per Cividale, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Fvg, è stata eletta sindaco di Cividale del Friuli con 3.876 voti, pari al 62,73 per cento delle schede valide.