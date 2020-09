“Il porto di Trieste è il nono d’Europa per tonnellaggio totale”: lo ha affermato il presidente dell’Autorità portuale dell’Adriatico nord orientale, Zeno D’Agostino, intervenuto ieri mattina a Trieste a una tavola rotonda sulla logistica e mobilità “green”, citando i dati di Eurostat, che indicano lo scalo triestino posizionato in classifica davanti al porto di Barcellona e subito dietro a quello di Valencia.

“Ma il dato ancora più significativo – ha proseguito – è il primato europeo, quindi mondiale, relativo alla percentuale dei container trasportati su ferro, che sono il 56 per cento del totale”.

Un risultato “frutto dell’idea che non si fa nulla se non si utilizza il treno, di investimenti importanti, pari a 200 milioni di euro, per le nuove o rinnovate infrastrutture ferroviarie, e di un architettura societaria che vede crescere le quote dell’Autorità portuale per quel che concerne la logistica su ferro. D’altro canto siamo l’unica autorità portuale nazionale a essere dotata di una direzione ferroviaria”.

Sugli scenari internazionali che si vanno delineando “ci sono pressioni enormi da parte di Usa e Cina, con l’Ue che se vorrà dire la sua dovrà puntare tutto sullo sviluppo delle tecnologie”.