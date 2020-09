Auto contro moto: perde la vita un 75enne, grave la moglie

FORNI AVOLTRI – Un motociclista, di 75 anni, di nazionalità straniera, è morto in un incidente stradale avvenuto attorno alle 12 a Forni Avoltri (Udine). Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, la motocicletta condotta dalla vittima si è scontrata con una vettura, i cui tre occupanti sono rimasti illesi.

Gravemente ferita, invece, è la moglie dell’uomo deceduto, che viaggiava sul sellino posteriore: è stata soccorsa dall’equipe medica e trasferita d’urgenza in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine.