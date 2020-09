Mascherine e distanza di sicurezza: è ripartita la scuola in Fvg

FVG – La prima campanella in Friuli Venezia Giulia suonerà ufficialmente mercoledì 16 settembre, dando così il via all’anno scolastico di oltre 141 mila studenti residenti in regione. Ma, da Trieste a Udine, sono diversi gli istituti che hanno anticipato i tempi e accolto già da lunedì mattina i primi alunni nelle loro classi.

Mascherine a coprire naso e bocca, ingressi differenziati, obbligo del mantenimento delle distanze di sicurezza, ma anche emozione tra gli studenti, per un rientro in presenza dopo circa sette mesi di stop a causa dell’emergenza coronavirus. Secondo dati del Ministero dell’Istruzione, in Friuli Venezia Giulia sono 141.042 gli alunni iscritti alle scuole statali, divisi in 7.410 classi. A questi si aggiungono i bambini e ragazzi degli istituti paritari.

Dei 141.042 studenti, 14.406 frequenteranno la scuola dell’infanzia, 46.182 la primaria, 30.641 la secondaria di primo grado e 49.813 la secondaria di secondo grado. Tra questi ultimi 23.247 hanno scelto un percorso liceale, 18.532 un istituto tecnico e 8.034 uno professionale. In Fvg sono 4.050 gli alunni con disabilità.