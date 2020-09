Frico da record in castello: 180 kg di formaggio, patate e cipolle

UDINE – Un frico da record è stato preparato sul colle del castello per l’edizione 2020 di Friuli Doc. A occuparsene è stata l’associazione “Gruppo amici de La nostra famiglia” di Sterpo. Un simbolo per tutti i friulani, che ha richiamato decine di persone per assaggiare la prelibatezza per eccellenza di questo territorio.

Tra i presenti anche il sindaco Pietro Fontanini e la sua giunta, che hanno fatto i complimenti ai volontari impegnati nella preparazione del frico. “E’ uno dei nostri prodotti più conosciuti nel mondo”, ha detto Fontanini, a cui è toccato l’onore di tagliare la prima fetta del maxi frico.