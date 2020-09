Hilton, è tempo di aperitivo classico

TRIESTE – Federica Vinci, Luca Delle Donne, il duo Obersnel e Chiandotto, il duo Di Benedetto – Iliev, Ettore Pelaschiar e Max Zuliani e il Quartetto Furiant: questi i nomi proposti dall’associazione Chamber Music per la direzione artistica di Fedra Florit per riportare la Hausmusik in uno dei luoghi più suggestivi di Trieste, il palazzo novecentesco ex-Ras, oggi Hilton Hotel.

Se l’inizio anno era stato all’insegna del jazz più raffinato, saranno quindi cinque gli appuntamenti classici in programma ogni domenica in tarda mattinata, dal 13 settembre al 18 ottobre nel Caffè Berlam del sopracitato Hotel Hilton; l’aperitivo classico sarà pertanto una speciale occasione per scoprire pagine del repertorio cameristico, ma anche per rinnovare un’abitudine alla convivialità, all’ascolto e all’approfondimento in quanto ogni esibizione verrà introdotta dagli stessi protagonisti. Ancora di scena la grande musica quindi, che anticiperà il gradito ritorno da metà ottobre della Jazz & Wine Experience con nomi di livello internazionale!

Vediamo nel dettaglio le proposte: si parte domenica 13 settembre con un appuntamento intitolato «sulle ali della melodia francese» con due artisti di casa, il soprano Federica Vinci accompagnata al pianoforte da Luca Delle Donne: eseguiranno brani di Fauré, Debussy, Duparc ed Satie. La domenica successiva è dedicata al flauto nel Novecento assieme al duo composto da Marco Obersnel e Luca Chiandotto, entrambi già vincitori di importanti concorsi internazionali.

Nicola Di Benedetto al violino e Boris Iliev proporranno invece la Sonata per violino n. 2 in la maggiore op. 100 e la quinta delle Danze Ungheresi di Johannes Brahms nella data di domenica 27; la prima domenica di ottobre protagonista un altro dialogo novecentesco, questa volta tra clarinetto e pianoforte proposto da Ettore Pelaschiar e Max Zuliani. Sipario per questa prima edizione degli Aperitivi Classici al DoubleTree by Hilton con il concerto del 18 ottobre: protagonista il Furiant Quartet, quartetto d’archi mitteleuropeo formatosi assieme in Austria e Germania: Stefano Mesaglio e Vlad Popescu ai violini, Mladen Somborac alla viola, Nika Švark al violoncello.

Ingresso Euro 9 comprensivo di un calice di Prosecco. Inizio alle ore 11.00, durata approssimativa un’ora. Venue: Berlam Coffee Tea & Cocktail, presso DoubleTree by Hilton, Piazza della Repubblica, Trieste.