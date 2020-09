Elisa canta in piazza Primo Maggio e chiude “Udine Vola”

UDINE – Dopo il successo clamoroso del progetto discografico “Diari Aperti” e dei conseguenti tour andati sold out nei palazzetti e nei teatri d’Italia, Elisa, cantautrice, compositrice, produttrice discografica e polistrumentista, artista fra le più amate dal pubblico italiano, annuncia a sorpresa oggi un nuovo grande concerto in programma sabato 3 ottobre in piazza Primo Maggio a Udine, con inizio alle 17. Questo nuovo importante appuntamento – grande chiusura della rassegna “Udine Vola”, organizzata da Zenit srl in collaborazione con Comune di Udine, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG – arricchisce il calendario live di Elisa, che ha deciso di tornare sul palco a settembre e ottobre per sostenere i suoi musicisti e la sua crew, in questi mesi in cui nel settore della musica non è ancora avvenuta una vera ripresa. Una straordinaria notizia per i fan dell’artista monfalconese, che torna quindi a Udine a 9 anni dalla sua ultima esibizione in città, avvenuta nell’aprile del 2011 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per l’evento musicale più atteso della stagione saranno in vendita in presale per il fanclub dell’artista dalle di 10.00 di venerdì 11 settembre e online su Ticketone.it e in tutti i punti vendita del circuito Ticketone dalle 10 di sabato 12 settembre. Info e punti vendita su www.azalea.it .

“Torniamo perchè serve tornare – aveva scritto Elisa sui social – e a me piace fare quello che serve, per la mia famiglia sulle ruote, i miei musicisti e la mia crew. Come è stato anche per gli ultimi live, anche tutto il ricavato di questi nuovi concerti andrà interamente a tutta la mia crew, ai tecnici e ai miei musicisti. La musica è cibo per l’anima. Vi aspettiamo come sempre e più di sempre e non vediamo l’ora”.

“Siamo felici di poter offrire, a chiusura di un’estate che ha dato grandi soddisfazioni in termini di quantità e qualità di eventi, proposti con grande attenzione alla sicurezza, un ultimo prestigiosissimo evento musicale – ha commentato l’assessore alla Cultura del Comune di Udine Fabrizio Cigolot – Siamo orgogliosi di ospitare Elisa, nostra corregionale e artista di punta del panorama nazionale, per la sicura felicità dei fan del Friuli Venezia Giulia e non solo”.

Elisa è un’artista a 360 gradi che in 20 anni di carriera ha saputo diventare punto di riferimento per la musica italiana (innumerevoli le certificazioni, tra cui un disco di diamante, la vittoria a Sanremo nel 2001, la Targa Tenco per il suo album d’esordio “Pipes & Flowers”, tour internazionali di successo, la collaborazione con Morricone nel brano “Ancora qui” per il film “Django Unchained” diretto da Quentin Tarantino). Il successo in ambito discografico arriva a 19 anni con il già menzionato album di esordio, ma la notorietà al grande pubblico giunge a 23 anni grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con “Luce (tramonti a nord est)”, con la quale si aggiudica il primo premio. «Elisa crede in quello che fa, è una testarda come noi cantautori che ci siamo fatti amare negli anni sessanta sostenendo a tutti i costi le nostre idee.» così racconta di lei il grande Gino Paoli. Elisa vanta collaborazioni con i più grandi artisti italiani tra cui Francesco De Gregori, Luciano Ligabue, Tiziano Ferro, Giuliano Sangiorgi, Zucchero Carl Brave, Calcutta, Carmen Consoli, Brunori Sas, Tommaso Paradiso e Marco Mengoni. In tutta la sua carriera ha pubblicato 10 album in studio (di cui solamente due interamente in italiano), l’ultimo dei quali, “Diari Aperti” (2018), è stato certificato doppio disco di platino. Dall’album sono estratti “Se Piovesse il Tuo Nome”, brano scritto da Calcutta e in vetta alle classifiche per ben nove settimane, “Anche Fragile”, disco di platino, “Tua per Sempre” e “Vivere Tutte le Vite” in duetto con Carl Brave.