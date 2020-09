Più controlli in Borgo Stazione: due agenti della Polizia locale sempre presenti

UDINE – “Da qualche giorno i controlli in Borgo Stazione da parte della Polizia Locale sono stati ulteriormente inaspriti. È prevista infatti la presenza, nell’arco dell’intera giornata, di due agenti che si sposteranno a piedi e che interverranno laddove necessario”. Lo annuncia l’assessore alla sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani.

“Abbiamo inoltre affidato a una ditta – aggiunge Ciani – l’incarico per lo sfalcio delle aiuole presenti nel quartiere e che rendevano difficili i controlli e concluso i lavori di rifacimento dell’illuminazione pubblica in via Roma. Siamo inoltre in costante contatto con una cordata di imprenditori friulani che stanno rilevando degli importanti immobili nel quartiere e che intendono effettuare ingenti investimenti. L’Amministrazione è dalla parte di questi privati e supporterà in ogni modo queste fondamentali opere di riqualificazione urbana”.

Anche il sindaco sottolinea l’importanza della decisione. “Abbiamo dato mandato alla Polizia Locale di intensificare i controlli, rendendo fissa la presenza dei nostri agenti che pattuglieranno le vie giorno e notte ed effettueranno costanti controlli nei bar e nei negozi della zona, nei quali in più occasioni sono state registrate irregolarità. In questo modo abbiamo voluto dare una risposta concreta ai cittadini”, conclude Fontanini.