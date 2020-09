Doppio incidente in A4: autostrada chiusa e c’è una vittima

LATISANA – Autostrada A4 chiusa verso le 8.30 nel tratto fra San Giorgio di Nogaro e Latisana in direzione Venezia e interdetto al traffico anche lo svincolo di San Giorgio di Nogaro. Due incidenti con dinamica complessa, infatti, accaduti fra le tre del mattino e le otto di lunedì 7 settembre hanno bloccato la circolazione fra San Giorgio e Latisana. L’arteria è stata riaperta poco dopo le 13.

Il primo, accaduto verso le tre del mattino, è stato provocato da una vettura che, arrivata in prossimità del casello di Latisana, ha fatto inversione di marcia imboccando contromano la rampa di uscita (quella che percorre chi arriva da Trieste). L’impatto con un mezzo pesante che proveniva nella direzione corretta è stato inevitabile. Il mezzo, per cercare di evitare l’auto,si è rovesciato coinvolgendo anche un altro veicolo. Nonostante la drammaticità del sinistro non ci sono persone decedute.

Il secondo incidente è avvenuto verso le 8.30 sempre in direzione Venezia, praticamente sullo stesso tratto dove il traffico era molto rallentato in seguito al primo sinistro. L’autostrada non era stata chiusa e quindi il flusso dei veicoli era il tipico stop and go. Proprio nella fase di stop, un mezzo pesante ha tamponato quello che lo precedeva che, per fortuna, si era fermato una ventina di metri dietro l’ultimo veicolo fermo. L’urto lo ha scaraventato in avanti di circa dieci metri. L’autista del mezzo che ha tamponato è deceduto, mentre la distanza di sicurezza ha evitato conseguenze pesanti per l’autista di quello che è stato tamponato. Alle 9.30 il traffico bloccato nel tratto interessato dall’incidente è stato fatto lentamente defluire. Ancora in corso le operazioni di rimozione dei mezzi