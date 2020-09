Ultimo week-end estivo: le previsioni del traffico

UDINE – Ultimo week end “estivo” sul versante traffico, caratterizzato dai rientri dalle vacanze e dal flusso di andata e ritorno (in giornata) dal mare. Un mix che si farà sentire già oggi, venerdì 4 settembre, giornata nella quale, non essendo in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti, il traffico sarà particolarmente intenso. Tutta l’autostrada A4, in direzione Trieste, sarà interessata da un flusso sostenuto di veicoli, leggeri e pesanti, ma non sono previste particolari congestioni. Autovie Venete raccomanda di prestare particolare attenzione, adeguando la velocità, allo scambio di carreggiata presente tra Latisana e Alvisopoli, tratto in cui la circolazione subirà delle deviazioni.

Traffico vivace, ma sempre senza criticità, nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre. Il flusso di veicoli previsto per sabato è compreso fra i 109 mila e i 115 mila transiti, mentre quello per domenica si attesta fra i 100 mila e i 105 mila transiti. Personale rinforzato, come sempre, ai caselli di Latisana (per il traffico diretto a Lignano e Bibione) e di San Donà di Piave (per i flussi diretti all’outlet e Jesolo). Tre i presidi di soccorso meccanico in caso di guasti e incidenti: Latisana, Palmanova e Udine Sud. Il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sarà in vigore soltanto domenica 6 settembre, dalle 07 alle 22.

Per un viaggio sicuro e confortevole, Autovie Venete ricorda agli utenti di informarsi sempre sulla situazione della viabilità prima di partire utilizzando la app InfoViaggiando, il sito www.infoviaggiando.it o chiamando il numero verde 800 99 60 99.