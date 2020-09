Auto si ribalta in tangenziale: sul posto 118 e vigili del fuoco

TAVAGNACCO – Incidente in tangenziale, all’altezza della sede di Hypo Bank. Un’auto è finita ruote all’aria dopo la collisione con un altro mezzo. Il sinistro si è verificato poco dopo le 8.30, in una zona dove, in passato, ci sono stati già diversi incidenti.

Le persone che si trovavano all’interno dell’abitacolo sono riuscite a uscire autonomamente, riportando solo una grande spavento e ferite lievi. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la Polizia e i vigili del fuoco.

Si sono registrati notevoli disagi al traffico. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire le cause dell’incidente.