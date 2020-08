Arrestato 34enne udinese per possesso e spaccio di anfetamina

UDINE – Personale delle Volanti della Questura di Udine ha tratto in arresto nella mattinata di domenica un cittadino italiano 34enne, residente in Udine, colto in flagranza del reato di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Verso le 9 gli agenti di una Volante procedevano a un controllo domiciliare di una donna a loro nota: visto che la stessa non apriva, e ben udendosi più voci provenire dall’appartamento, un poliziotto scendeva al piano terra e suonava al citofono, mentre controllava le finestre di una camera dell’abitazione. Lo stesso, mentre il collega identificava la donna che, aperta la porta, riferiva di trovarsi da sola, notava un ragazzo sulla trentina affacciarsi dal balcone dell’ appartamento e gettare nel piazzale del parcheggio sottostante un involucro di plastica scuro. L’involucro veniva prontamente recuperato rinvenendovi al suo interno 78 grammi di sostanza stupefacente del tipo anfetamina.

Gli agenti identificavano dunque anche l’altra persona, il compagno della donna, un udinese 34enne che aveva trascorso con lei la serata precedente consumando stupefacenti. All’ interno dell’abitazione venivano trovati un altro grammo di amfetamina e 4 grammi di hashish e marijuana. L’uomo, che aveva portato lo stupefacente, veniva tratto in arresto per la detenzione illecita al fine di spaccio della droga e condotto nel carcere di via Spalato a disposizione dell’autorità giudiziaria, la donna segnalata amministrativamente quale assuntrice.