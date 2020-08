UDINE – Il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, lo storico e presidente della Fondazione Vittoriale Giordano Bruno Guerri e il saggista Stenio Solinas. Questi i tre premiati di “divergenze” che dal 28 al 30 agosto celebrerà a Udine intellettuali e giornalisti capaci di un pensiero originale e critico. Sotto la Loggia del Lionello, durante le tre serate, il pubblico presente avrà la possibilità di seguire le lectio divergenti dei premiati.

Gennaro Sangiuliano, autore di due celebrate biografie di Xi ping e di Trump, tratterà il tema “Il mondo piccolo della Geopolitica tra Cina e America”. Stenio Solinas, uno dei più importanti saggisti e politologi italiani, spiegherà come il linguaggio venga utilizzato come strumento di controllo sociale in un epoca come la nostra tutta basata sulla comunicazione. Giordano Bruno Guerri racconterà come la Storia venga spesso usata come strumento politico e di quanto sia primo dovere dello studioso avere il coraggio di riscriverla per renderla sempre più aderente alla realtà.

Altrettanto ricca la sezione più strettamente politica dell’evento. Intervistati dal Direttore del Messaggero Veneto Omar Monestier, tre degli uomini politici forse più originali del panorama nazionale. Gianluigi Paragone, che ha abbandonato il M5S in procinto di fondare il suo movimento, Dino Giarrusso parlamentare europeo dei cinque stelle, e il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Ad organizzare il premio “Divergenze“ la scuola di Formazione Politica Ettore Romoli, con il patrocinio del comune di Udine, della Gaspari editore e di promo turismo Fvg. A causa delle restrizioni imposte dalle misure anti Covid il numero di posti disponibili saranno molto limitati e si consiglia quindi di accedere ai diversi eventi dopo una prenotazione da effettuare connettendosi alla pagina Facebook della scuola, ove e presente un link per l’assegnazione dei posti a disposizione, oppure scrivendo alle mail scuolaromoli@gmail.com, scuolapoliticaettoreromoli@gmail.com.