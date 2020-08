Messa in sicurezza la croce sul campanile della chiesa di Resia

RESIA – I vigili del fuoco del comando di Udine hanno portato a termine un complesso intervento nella mattinata di domenica a Resia. La croce posta sulla sommità del campanile della chiesa di Santa Maria Assunta facente parte della Parrocchia di San Giorgio si era infatti pericolosamente piegata su un lato rappresentando quindi un potenziale pericolo di caduta a terra.

Sul posto è dapprima giunta una squadra del distaccamento di Gemona del Friuli e successivamente è sopraggiunta un’autoscala dalla sede centrale di Udine. Raggiunta la sommità gli operatori hanno valutato la situazione, verificando che effettivamente il punto di fissaggio del manufatto in ferro sulla sommità della guglia in legno non garantiva l’ancoraggio in quanto il legno era completamente marcio. A questo punto si è deciso di procedere con il taglio della croce a pezzi mediante l’utilizzo di una troncatrice a disco. I singoli spezzoni sono stati quindi adagiati sul cestello dell’autoscala e trasportati a terra. La guglia è stata ricoperta con un telo flessibile per impedire infiltrazioni d’acqua.

L’intervento è iniziato alle 10.30 e si è protratto per circa due ore. Questa soluzione ha quindi evitato di interdire tratti di viabilità con conseguenti deviazioni al traffico.