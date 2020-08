La giunta pianifica la stagione invernale: prezzi invariati sulle piste del Fvg

UDINE – In giorni nei quali la montagna del Friuli Venezia Giulia sta facendo segnare risultati da record in molte località delle 10 aree delle quali si compone il comprensorio, e questo anche grazie al palinsesto che propone oltre 1.300 esperienze locali rivolte ai turisti e sviluppate in accordo con gli operatori, la giunta regionale ha approvato, con largo anticipo rispetto al passato, la politica tariffaria e il calendario delle aperture degli impianti sciistici gestiti da PromoTurismoFVG, per la stagione invernale 2020-2021. Concretizzando così una strategia che prevede di mantenere sostanzialmente inalterati i prezzi rispetto alla stagione precedente.

Prezzi più bassi rispetto ai competitor. Con il provvedimento, proposto dall’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Sergio Bini, che definisce le linee guida e la politica tariffaria nella montagna del Friuli Venezia Giulia per la stagione invernale 2020-2021, la Regione si pone principalmente l’obiettivo mantenere la posizione acquisita, e di rimanere la proposta più conveniente dell’arco alpino, sia per quanto riguarda gli skipass giornalieri, con un costo che è inferiore del 30 per cento rispetto ad altri competitor, sia per quelli stagionali, che garantiscono prezzi inferiori fino al 50 per cento.

Nel contempo l’Amministrazione regionale mira a completare la graduale razionalizzazione della politica tariffaria avviata tre anni fa, eliminando le anomalie residuali derivanti dal cumulo delle scontistiche, in linea con quanto proposto dal mercato.

La politica tariffaria del Friuli Venezia Giulia per l’inverno 2020-2021 nella montagna, punta inoltre a sfruttare le innovative potenzialità del nuovo sistema di emissione degli skipass, che è stato installato da PromoTurismoFVG nella primavera-estate 2020 sia a livello centrale, che sugli impianti dei poli sciistici.

Tale sistema, permetterà di effettuare acquisti online, la registrazione degli utenti, l’integrazione dei prodotti e dei servizi turistici, la raccolta dati e le analisi statistiche. L’obiettivo è quello di gestire progressivamente l’esperienza sciistica completa, e di abilitare anche le proposte di attività da vivere nella ‘Montagna365’.

I prezzi nel dettaglio. Più nel dettaglio, non subirà variazioni il prezzo dell’abbonamento stagionale di base, così come delle altre categorie di CARTAneve (Senior, Junior, Bambino e Baby).

I poli sciistici di PromoTurismoFVG, continueranno infatti a essere gli unici dell’arco alpino a garantire la gratuità per tutte le tipologie di skipass per i Baby con meno di 8 anni, e indipendentemente dall’acquisto di uno skipass da parte dell’accompagnatore.

Rimarrà sostanzialmente inalterato il prezzo della numerosa categoria Bambini (8-14 anni), alla quale è riservata una tariffa fissa di 10 euro al giorno, e anche in questo caso indipendentemente dall’acquisto di uno skipass da parte dell’accompagnatore.

Nella stagione invernale 2020-2021, lo skipass giornaliero base per adulti passa da 38,50 euro a 39,50 euro.

Mentre lo sconto famiglia al 30 per cento sarà applicato sia sulla CARTAneve stagionale, che sullo skipass Sci@sempre.

È stata confermata pure la tipologia di ticket ‘Abbonamento Pedoni Winter’, una novità introdotta nella scorsa stagione invernale, che prevede un abbonamento per 10 corse, e permette di utilizzare tutti gli impianti di risalita aperti ai pedoni nell’arco dell’intera stagione invernale. Questo, al fine di fornire un prodotto turistico ideale per la categoria degli ‘Slons – Snow Lovers No Skiers’, gli appassionati delle escursioni a piedi, che è sempre più numerosa, e per ampliare l’offerta a nuovi potenziali utenti, secondo la strategia del Piano Montagna365, presentato, e approvato dalla Giunta nell’ottobre del 2019.

Si parte il 5 dicembre. In merito al calendario di apertura degli impianti, condizioni nivometeorologiche permettendo, la stagione invernale inizierà sabato 5 dicembre e terminerà il lunedì di Pasquetta, 5 aprile 2021. Il polo sciistico Sella Nevea-Kanin proseguirà invece la stagione fino al 25 aprile 2021.

Quest’anno, inoltre, il periodo di prevendita degli abbonamenti stagionali seguirà due periodi diversi: dal settembre al 30 ottobre partirà una prevendita speciale che prevede il riconoscimento di uno sconto del 20 per cento riservato a chi ha acquistato la CartaNeve nella stagione 2019-20. Mentre per la prevendita tradizionale, dal 21 novembre al 2 dicembre, sarà praticato uno sconto del 10 per cento sul prezzo di listino.

Sulla base della politica tariffaria approvata, PromoTurismoFVG svilupperà il dettaglio delle tariffe, delle promozioni e le modalità di acquisto degli abbonamenti, che saranno pubblicati nei prossimi giorni sul nuovo portale, lanciato a luglio di quest’anno: www.turismofvg/Montagna365 .