Prosegue l’iniziativa “TRIESTE COLOR SATURDAYS”, promossa da Comune, Confcommercio e FIPE a sostegno delle imprese e dell’economia cittadina, in particolare del comparto commerciale e dei pubblici esercizi, messe in grave difficoltà dagli effetti dell’”emergenza da Covid-19”: appuntamento sabato 22 agosto, questa volta protagonista sarà il colore ROSSO.

Ma gli appuntamenti sono in programma anche nei sabati successivi durante i mesi di agosto, settembre e ottobre, dopo una prima partenza avvenuta sabato 18 luglio, allo scopo di animare la città, coinvolgendo cittadini e commercianti in un gioco di colori che regali un colpo d’occhio particolare su Trieste, al fine di attrarre anche visitatori e acquirenti dal resto della regione o da oltreconfine.

In questa prospettiva il progetto invita tutti gli “aderenti”, per ognuno dei cinque sabati in cui si svilupperà, a “rivestire” i propri negozi, vetrine, interi locali, dehors, tutti dello stesso colore predeterminato per quella giornata; mentre, parimenti del medesimo colore dovrà essere la gran parte delle merci esposte, e sempre nella stessa tinta saranno i vestiti dei negozianti, dei gestori di bar e ristoranti e del loro personale, con, in più, l’invito a partecipare a questa “scelta cromatica” esteso anche a tutti i cittadini, ai passanti, ai turisti!

Sarà inoltre possibile praticare sconti particolari “dedicati” alla merce del colore individuato o riservati ai clienti che avranno, in vario modo, “raccolto” lo spirito dell’iniziativa. La quale sarà inoltre animata, nei pomeriggi a partire dalle 17.30, dalle performances degli artisti di strada (registrati alla piattaforma web Strad@perta) e da altre iniziative, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione “anti Covid-19”.

In questi Sabati Colorati Triestini l’apertura dei negozi sarà estesa fino alle ore 22 (fino alle 24 nella serata del 1 agosto, in occasione della “Notte dei Saldi”).

Per l’applicazione di questa idea, senz’altro innovativa il “calendario dei colori” è stato così fissato: dopo la Notte dei Saldi (colore giallo/oro), il 22 agosto: colore rosso, il 5 settembre: colore verde, il 3 ottobre: colore azzurro, il 31 ottobre: colore nero/arancio.

Con l’occasione, per agevolare la maggior partecipazione del pubblico e la riuscita della manifestazione, i gestori dei parcheggi cittadini siti negli impianti, aderendo all’invito del Comune, praticheranno le seguenti tariffe scontate: Park San Giusto di via del Teatro Romano: tariffa oraria di 1,60 Euro, con un massimo di 5 Euro per le soste che abbiano inizio dalle ore 19 (fino alle 8 del mattino successivo); MOLO IV: tariffa oraria 1,50 Euro fino a 3 ore (non sono previste frazioni di ora), con la 4° ora 5,00 Euro, con la 5° ora 6,00 Euro, 6° e 7° ora 7,00 Euro.