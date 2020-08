Pakistano prova a portare droga nella Cavarzerani: arrestato

UDINE – Verso le ore 4.37 di domenica 16 agosto, una pattuglia dell’esercito impegnata nella vigilanza del perimetro esterno dell’ex caserma Cavarzerani di Udine, ha segnalato un soggetto che, dopo aver scavalcato il muto di cinta perimetrale, nel lato che corre parallelo alla line ferroviaria Udine – Cividale, si è allontanato dileguandosi, favorito dal buio, nei campi adiacenti prima che i militari riuscissero a raggiungerlo e bloccarlo.

Verso le ore 5.25, lo stesso equipaggio dell’esercito che aveva segnalato lo scavalcamento, ha comunicato al personale di Polizia di essere riuscito a bloccare il soggetto mentre tentava di rientrare arrampicandosi sul muro di cinta, nello stesso punto da cui era uscito in precedenza.

Il personale di Polizia responsabile del servizio ha raggiunto immediatamente i militari che hanno interrotto il tentativo di ingresso illecito e, avuta certezza che si trattava dello stesso soggetto allontanatosi in precedenza, ritenendo che l’azione del soggetto potesse avere come finalità l’introduzione di oggetti o materiale non consentito nell’area in oggetto, hanno sottoposto la persona a un minuzioso controllo.

Tale operazione ha permesso di rinvenire, nella scarpa destra dell’individuo, poi identificato per Hassan Naveed Ul, nel 2000 in Pakistan, ospite regolarmente registrato presso la “Cavarzerani”, un panetto del peso di 100 grammi, ancora integro, di sostanza stupefacente hashish del tipo pongo, di ottima qualità.

L’uomo è stato tratto in arresto, di cui è stata data notizia al pm di turno presso la Procura di Udine, Del Tedesco, è stato associato alla casa circondariale di Gorizia.