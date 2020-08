Coronavirus: sul sito della Regione le Faq per chi rientra dall’estero

UDINE – Sono state pubblicate sul sito della regione Friuli Venezia Giulia le Faq (domande frequenti) con le risposte agli eventuali dubbi sull’applicazione della nuova ordinanza del Ministro della salute sul rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Il documento è scaricabile a questo link: https://cutt.ly/faq-regioneFvg

Come chiarisce il documento, l’ordinanza si applica a chi rientra in Italia dal 13 agosto in poi. I residenti in Friuli Venezia Giulia devono rivolgersi al Dipartimento di prevenzione di residenza/dimora; i non residenti, al Dipartimento di prevenzione del loro territorio. Il dipartimento fornirà le indicazioni per sottoporsi al tampone obbligatorio. In attesa dei risultati del tampone è fatto obbligo a chiunque rientri da Croazia, Grecia, Malta e Spagna di restare in isolamento.

L’ordinanza non si applica ai lavoratori transfrontalieri che pertanto non sono tenuti a segnalare l’ingresso in Italia né a sottoporsi al tampone.

Sul sito della Regione vengono dissipati anche i principali dubbi sul comportamento da tenere da parte di chi proviene dall’estero per una vacanza in Italia, da chi è in transito in Italia provenendo da uno dei Paesi citati e da chi è sottoposto all’obbligo di quarantena.

I tamponi possono essere svolti anche in centri accreditati dalla Regione per il test PCR SARS CoV2, ma in ogni caso va segnalato l’ingresso in Italia al Dipartimento della propria Azienda sanitaria di riferimento.

Qui di seguito si ricordano i contatti dei Dipartimenti di prevenzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia:

ASU FRIULI CENTRALE – Udine 0432 553264

covid19.prevenzione@asufc.sani ta.fvg.it

ASU GIULIANO ISONTINA – Gorizia 0481 592836 – 0481 592874

infettive.profilassi@asugi.san ita.fvg.it

ASU GIULIANO ISONTINA – Trieste 040 3997492 – 040 3997490

profilassi.dip@asugi.sanita.fv g.it

AS FRIULI OCCIDENTALE – Pordenone 0434 369952

covid19.segnalazioni@asfo.sani ta.fvg.it