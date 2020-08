Coronavirus: effettuati 3.340 tamponi in Fvg

UDINE – Il Sistema sanitario regionale (Ssr) del Friuli Venezia Giulia, nella giornata di sabato 15 agosto, ha realizzato 3.340 tamponi. Ne dà notizia il vicegovernatore con delega alla Salute, ringraziando il personale medico e tecnico sanitario per aver svolto nella giornata di Ferragosto un grande lavoro, efficacie e pronta risposta alle necessità che la nuova ordinanza del ministro della Salute ha introdotto dal 13 agosto per prevenire i casi di rientro dai Paesi a rischio.

La Regione e tutto il personale del Ssr, ha aggiunto il vicegovernatore, è al lavoro per fronteggiare al meglio l’impegno straordinario che verrà richiesto nei prossimi giorni per attuare le misure di prevenzione dei contagi da Covid-19.

Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 194 (7 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 2 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Nella giornata di Ferragosto sono stati rilevati 15 nuovi contagi; quindi, analizzando i

dati complessivi dall’inizio dell’epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3.499: 1.428 a Trieste, 1.075 a Udine, 761 a Pordenone e 232 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione.