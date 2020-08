Trasporti: decise le modalità di rimborso e confermati gli sconti del 50% per gli studenti

UDINE – Rimborsi per il mancato utilizzo degli abbonamenti e dei biglietti del trasporto pubblico locale causa Covid-19 e conferma degli sconti sugli abbonamenti che verranno emessi per l’anno scolastico 2020-2021 con riduzione di prezzo estesa anche agli studenti che utilizzeranno il servizio urbano per il percorso casa-scuola. I provvedimenti sono stati adottati dalla Giunta regionale nella seduta odierna approvando, su proposta dell’assessore ai Trasporti, due apposite delibere.

La prima riguarda i rimborsi a favore di studenti e lavoratori che avevano acquistato biglietti di viaggio e abbonamenti annuali sia ferroviari che del trasporto pubblico locale, utilizzati però solo in parte a causa del lockdown. Gli indirizzi adottati dalla Giunta regionale sono finalizzati ad assicurare omogeneità nelle modalità di rimborso sul territorio regionale.

Potranno presentare domanda di rimborso i possessori di abbonamenti mensili, tranne per quelli acquistati prima del 10 marzo 2020, ai quali sarà risarcito solo il mese di marzo 2020. A coloro che invece avevano sottoscritto un abbonamento annuale verranno rimborsate due mensilità, che saliranno a tre per gli abbonamenti annuali scolastici e per quelli scolastici a prezzo ridotto per studenti residenti in Friuli Venezia Giulia.

Invece per i possessori dei biglietti ferroviari di corsa semplice, se i titoli di viaggio sono stati acquistati prima del 10 marzo 2020 con scadenza nel periodo compreso tra il 10 marzo e il 17 maggio, l’impresa ferroviaria emittente riconoscerà un voucher di pari importo. Per titoli di corsa semplice ferroviari senza scadenza o con scadenza, acquistati successivamente al 10 marzo, non è previsto alcun rimborso. I biglietti di corsa semplice e pluricorsa validi sugli autobus urbani ed extraurbani e sui servizi marittimi, non saranno rimborsati in quanto non prevedono scadenza di utilizzo.

Per quanto riguarda le modalità, il rimborso sarà effettuato unicamente tramite l’emissione di voucher usufruibile entro il 31 dicembre 2020 in unica soluzione, il cui valore sarà proporzionale al periodo di mancato utilizzo e spendibile in un’unica soluzione. L’acquisto dei titoli con l’utilizzo del voucher potrà avvenire solo nelle biglietterie dell’azienda mittente o, dove disponibile, su webticketing. Il voucher sarà emesso dalla società in cui era stato acquistato il relativo abbonamento e potrà esser utilizzato per l’acquisto di titoli di viaggio di competenza territoriale della azienda stessa.

La richiesta andrà presentata entro il 31 novembre 2020 sul portale dedicato dell’Azienda che ha emesso l’abbonamento o nelle sue biglietterie.

La delibera non riguarda invece gli abbonamenti ferroviari a tariffa sovraregionale; le modalità di applicazione della misura dovranno infatti necessariamente essere coordinate a livello nazionale, riguardando titoli di viaggio utilizzati e forniti da Aziende con contratti con più regioni, esulando quindi dagli indirizzi territoriali.

La seconda delibera, invece, è mirata alla scontistica prevista per gli abbonamenti a favore degli studenti per l’anno scolastico 2020-2021. In particolare la norma da un lato conferma le riduzioni già effettuale a partire dallo scorso anno a favore delle famiglie dei ragazzi residenti in regione, con uno sconto del 50 per cento sul costo dell’abbonamento scolastico ordinario. Accanto ad esso, la novità di quest’anno è data dall’estensione della stessa riduzione del prezzo anche a favore di tutti gli studenti che utilizzano il servizio urbano per il percorso casa-scuola. Ciò comporterà un incremento del numero stimato di abbonamenti agevolati, passando dai 32 mila ai circa 60 mila di quest’anno.

Una volta terminato l’adeguamento dei sistemi di vendita e di prenotazione, le aziende di trasporto attiveranno sui propri siti la raccolta della documentazione necessaria per accedere alla agevolazione sperimentale.