In A4 a 185 km/h dove il limite è a 110: 1.000 euro di multa e patente ritirata

UDINE – La Polizia Stradale, con lo scopo di contrastare efficacemente, su tutte le arterie di grande viabilità, il superamento dei limiti di velocità da parte dei conducenti dei veicoli a motore, mantiene costantemente alta l’attenzione sui comportamenti illeciti riguardanti tale materia, considerando che tra i comportamenti errati più frequenti vi sono la distrazione alla guida, la mancata precedenza e l’alta velocità. In questa prima settimana di agosto sono state 67 le contestazioni per eccesso di velocità, di queste 61 sono state rilevate tramite l’utilizzo dell’autovelox.

Il codice sanziona più gravemente il superamento di oltre 40 km orari il limite previsto, infatti oltre alla sanzione amministrativa, è prevista anche quella della sospensione della patente. La sanzione è ulteriormente aumentata se il limite è superato di oltre di 60 Kmh. La notte del 6 agosto lungo l’autostrada A4 – mediante l’apparecchiatura “Provisa”, dispositivo installato sull’auto di servizio che misura la velocità di un altro veicolo in movimento-, lungo il nuovo tratto a tre corsie tuttora interessato da area di cantiere per rifacimento del manto stradale con effetto drenante ove vige un limite di categoria di 110 Kmh, un’autovettura di grossa cilindrata con targa estera che viaggiava verso Venezia è stata sorpresa a circolare alla velocità di 185 kmh superando il limite di oltre 60 kmh.

Immediatamente l’autopattuglia si è messa all’inseguimento del veicolo e una volta raggiunto il guidatore ha avuto l’amara sorpresa di vedersi verbalizzare la contravvenzione con la sanzione amministrativa ulteriormente aumentata per le ore notturne di 1.130 euro e il ritiro della patente da 6 a 12 mesi. Trattandosi di targa estera il codice della strada prevede il pagamento immediato che è stato subito effettuato con il sistema elettronico al fine di evitare il fermo amministrativo del veicolo. Al controllo non è sfuggito nemmeno un altro veicolo che viaggiava ad una velocità di 162 kmh eccedendo così il limite di oltre 40 kmh; in questo caso la sanzione amministrativa è stata di Euro 544 con decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. Spesso la velocità elevata è anche causa di incidente stradale anche con gravi conseguenze e in questi giorni gli incidenti rilevati sono stati 9 a seguito dei quali vi sono stati 2 feriti di cui uno in grave condizioni.